Спортсмены Тюмени почтили память героев Великой Отечественной войны

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Салют Победы будет виден из всех районов города

Велогонка-критериум, легкоатлетический марафон, заплыв моржей, турнир по скандинавской борьбе и масса других спортивных состязаний прошли в Тюмени 9 мая. Все они были посвящены 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед стартом городской велогонки-критериум памяти героя Советского Союза Марите Мельникайте спортсмены почтили память героев Великой Отечественной войны у мемориала "Вечный огонь" (около музея Городская дума) минутой молчания и возложением цветов.

"Будучи девушкой двадцати лет, Марите Мельникайте попала в плен. Пять дней и ночей ее пытали: ломали кости, вырывали ногти, прижигали ноги и руки каленым железом. Когда вывели на расстрел, фашисты предоставили ей слово. Партизанка сказала: "Я воюю за свою землю. И вам никогда нас не победить". Помните подвиг Марите Мельникайте", - призвал собравшихся спортсменов на торжественном открытии председатель федерации велоспорта Тюменской области Юрий Баранчук.

Легкоатлетическая эстафета традиционно проводиться в Тюмени в День Победы, в этом году уже 74-ый раз. Одни участники делятся воспоминаниями и опытом, другие - новыми впечатлениями.

Ольга Лейнинг | Фото: ИА "Тюменская линия" Ольга Лейнинг | Фото: ИА "Тюменская линия"

Впервые бежали 12 этапов забега легкоатлеты тюменского спортивного клуба любителей бега и зимнего плавания "Ювента", рассказала его участница Ольга Лейнинг.

"Так как мы бегуны и пловцы. Думаю, наше участие в марафоне - это самая лучшая дань памяти нашим героям за Великую Победу", - сказала она.

"Традиционные спортивные мероприятия мы проводим с 1945 года. Мы празднуем 74-ю годовщину со дня победы над фашистскими захватчиками. Уверен, что молодежь будет брать пример мужества со своих предков. От всей души хочу пожелать всем счастья, здоровья, любви и мирного неба!" - поздравил с 9 Мая заместитель губернатора Тюменской области, председатель региональной федерации легкой атлетики Владимир Чейметов.

Ирина Ромашкина