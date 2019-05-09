Салют Победы будет виден из всех районов города

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

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Салют Победы, который начнется в Тюмени в 22 часа, будет видно почти из всех районов города.

Как сообщает агентству "Тюменская линия" департамент культуры администрации Тюмени, лучшими смотровыми площадками, кроме улицы Щербакова, станут: набережная Туры (ул. Республики, 2), площадка у ТюмГАСУ (ул. Луначарского, 2), ул. 2-я Луговая, Алебашевская, и Дружбы.

Тюменцев призывают не перегружать улицы заречных микрорайонов автомобилями, не создавать пробок, а выбрать ближайшую к своему дому точку, с которой фейерверк будет виден во всей красе. Этой точкой вполне может оказаться и балкон высотного дома, расположенного далеко от Зареки.