  • 9 мая 20199.05.2019четверг
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 23..25 С 1 м/с ветер юго-восточный

Салют Победы будет виден из всех районов города

Общество, 18:09 09 мая 2019

фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменские поисковики завершили весеннюю экспедицию в Новгородском районе

Салют Победы, который начнется в Тюмени в 22 часа, будет видно почти из всех районов города.

Как сообщает агентству "Тюменская линия" департамент культуры администрации Тюмени, лучшими смотровыми площадками, кроме улицы Щербакова, станут: набережная Туры (ул. Республики, 2), площадка у ТюмГАСУ (ул. Луначарского, 2), ул. 2-я Луговая, Алебашевская, и Дружбы.

Тюменцев призывают не перегружать улицы заречных микрорайонов автомобилями, не создавать пробок, а выбрать ближайшую к своему дому точку, с которой фейерверк будет виден во всей красе. Этой точкой вполне может оказаться и балкон высотного дома, расположенного далеко от Зареки.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , салют

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 09.05.2019Тюменские поисковики завершили весеннюю экспедицию в Новгородском районе
18:14 09.05.2019 Тюменские программисты создали проект умной парковки
18:09 09.05.2019Салют Победы будет виден из всех районов города
16:51 09.05.2019В сквере Победы развернули полевой лагерь Красной армии