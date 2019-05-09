Тюменские поисковики завершили весеннюю экспедицию в Новгородском районе

Пресс-служба Тюменского областного поискового центра Пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Сводный поисковый отряд Тюменской области принял участие в военно-мемориальной экспедиции "Забытые герои", которая прошла в районе урочища Кречно Новгородского района Новгородской области с 20 апреля по 8 мая.

По итогам работ были подняты и подготовлены к погребению останки 110 бойцов и командиров Красной Армии, останки трех гражданских жителей - женщины и детей, погребенных в войну вместе с бойцами Рабоче-крестьянской Красной армии. При военнослужащих найдены две именные ложки, девять солдатских смертных медальонов находятся на экспертизе.

В рамках проведения военно-мемориальной работы участниками экспедиции были установлены пять памятных знаков погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Также, 30 апреля представители Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа передали тюменским поисковикам останки двух красноармейцев для погребения на малой Родине. В рамках Всероссийского проекта "Дорога домой", спустя более 75 лет в Тюменскую область вернутся Пузин Михаил Федорович и Авдеев Павел Павлович.

Участниками экспедиции стали свыше 100 человек: представители Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, военнослужащие 90 Отдельного специального поискового батальона, Тюменский областной поисковый центр, поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова. Экспедиция организована при поддержке Министерства обороны РФ, Российского военно-исторического общества и Регионального отделения РВИО по Ленинградской области.