Тюменцы присоединились к Всероссийской минуте молчания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания" 9 мая.

В 18 часов 55 минут на пересечении улиц Республики и Мельникайте остановились автомобили и пешеходы - воцарилось безмолвие.

За минуту до трансляции Всероссийской минуты молчания на уличных экранах появились призывы тюменцев остановиться и почтить память павших бойцов. Горожане и гости города, оказавшиеся в это время в этом районе, со слезами на глазах почтили память солдат, которые не вернулись с поля боя, и тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, мысленно вспомнили деревни, поселки, города и улицы, разрушенные во время войны. Водители включили динамики в своих машинах на улицах. Всего участие в акции приняли около 2 тыс. человек.

Напомним, "Минута молчания" – ежегодная традиционная теле- и радиопередача на российском и советском телевидении и радио, один из торжественно-траурных ритуалов Дня Победы. Выходит с 1965 года.

Николай Ступников