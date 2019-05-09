  • 9 мая 20199.05.2019четверг
  • USD65,2287
    EUR73,0888
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер восточный

Тюменцы присоединились к Всероссийской минуте молчания

Общество, 19:37 09 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюмень присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания" 9 мая.

В 18 часов 55 минут на пересечении улиц Республики и Мельникайте остановились автомобили и пешеходы - воцарилось безмолвие.

За минуту до трансляции Всероссийской минуты молчания на уличных экранах появились призывы тюменцев остановиться и почтить память павших бойцов. Горожане и гости города, оказавшиеся в это время в этом районе, со слезами на глазах почтили память солдат, которые не вернулись с поля боя, и тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу, мысленно вспомнили деревни, поселки, города и улицы, разрушенные во время войны. Водители включили динамики в своих машинах на улицах. Всего участие в акции приняли около 2 тыс. человек.

Напомним, "Минута молчания" – ежегодная традиционная теле- и радиопередача на российском и советском телевидении и радио, один из торжественно-траурных ритуалов Дня Победы. Выходит с 1965 года.

﻿

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# День Победы , минута молчания

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:27 09.05.2019Тюменские ветераны своевременно получают медицинскую помощь и лекарства
19:37 09.05.2019Тюменцы присоединились к Всероссийской минуте молчания
18:39 09.05.2019Тюменские поисковики завершили весеннюю экспедицию в Новгородском районе
18:14 09.05.2019 Тюменские программисты создали проект умной парковки