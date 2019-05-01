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Тюменские социальные службы поздравляют ветеранов с праздником

Общество, 09:34 10 мая 2019

admtyumen.ru

Специалисты учреждений социальной сферы Тюменской области нашли разные способы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Областной центр реабилитации инвалидов в 2019 году запустил интернет-проект "Я помню… История в лицах". На сайте центра размещаются истории участников Великой Отечественной войны, познакомиться с которыми могут все желающие. В канун праздника сотрудники центра пригласили участников – ветеранов Великой Отечественной войны на праздничную акцию "Маршрут памяти". Специальный автобус доставил их к мемориальному памятнику "Вечный огонь", а после – в детско-юношеский центр "Фортуна" на праздничный "огонек".

Специалисты "Областного геронтологического центра" стали инициаторами ряда проектов, приуроченных к празднику. Это: "Санаторий на дому" (когда оздоровительные услуги ветераны получают по месту жительства), служба адресной помощи одиноким пожилым людям и инвалидам, попавшим в сложную жизненную ситуацию "Добро рядом!".

Хорошо известен социальный PROект "#bezПожара" - волонтеры фонда "Старшее поколение" вместе с сотрудниками МЧС устанавливают в домах тюменцев автономные дымовые пожарные извещатели.

До 30 мая продлится акция "Почтовая станция "Спасибо ветеранам!" - сотни заслуженных тюменцев получат праздничные посылки, собранные и изготовленные руками волонтеров. Кроме того, в период акции по городу будет курсировать ретро "Спасибомобиль" с волонтерами, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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