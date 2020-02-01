На военный парад 9 мая на Красной площади пригласили подразделения 20 иностранных армий

function.mil.ru function.mil.ru

На военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие.

Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на совместном с федеральными органами исполнительной власти, ведомствами и организациями совещании по подготовке и проведению военного парада.

"Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100", — сказал глава военного ведомства.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, всего в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году примут участие 15 тыс. военнослужащих, будет задействовано 375 единиц сухопутной и авиационной техники. По Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадет и юнармейцев.