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В Тюменской области в июне трижды запретят продажу алкоголя

Общество, 14:31 31 мая 2025

t-l.ru

Запрет на розничную продажу алкоголя установят в Тюменской области 1 июня в День защиты детей, 12 июня в День России и 28 июня в День молодежи. При этом будет разрешена продажа спиртного в магазинах беспошлинной торговли, а также в местах общепита.

Летом под запрет для продажи алкоголя попадет День города, его установит администрация. Осенью спиртное не будут продавать в День знаний 1 сентября и в День народного единства 4 ноября.

Ограничение регламентировано постановлением регионального правительства №555-п от 2017 года, пишет "Вслух.ру".

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