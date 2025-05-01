В Тюменской области в июне трижды запретят продажу алкоголя

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Запрет на розничную продажу алкоголя установят в Тюменской области 1 июня в День защиты детей, 12 июня в День России и 28 июня в День молодежи. При этом будет разрешена продажа спиртного в магазинах беспошлинной торговли, а также в местах общепита.

Летом под запрет для продажи алкоголя попадет День города, его установит администрация. Осенью спиртное не будут продавать в День знаний 1 сентября и в День народного единства 4 ноября.

Ограничение регламентировано постановлением регионального правительства №555-п от 2017 года, пишет "Вслух.ру".