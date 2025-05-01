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Авиашоу сургутских "Барсов" пройдет в День России под Тобольском

Общество, 12:14 19 мая 2025

авиагруппа «Барсы» | Фото: авиагруппа «Барсы»

Высший пилотаж покажет женская авиагруппа "Барсы" из Сургута в День России 12 июля. Авиашоу над рекой Иртыш пройдёт в селе Абалак Тобольского района.

Воздушное представление исполнит команда из шести самолётов. Пилоты продемонстрируют мастерство и точность выполнения классических элементов, сообщили в администрации Тобольского района.

Кульминацией шоу станут зрелищные групповые петли и вертикаль, которые будут выполнены двумя самолётами в плотной координации, а также захватывающие одиночные проходы.

Видео: авиагруппы "Барсы"

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# Абалак , авиашоу , День России , Тобольский район

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