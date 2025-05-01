Авиашоу сургутских "Барсов" пройдет в День России под Тобольском
Высший пилотаж покажет женская авиагруппа "Барсы" из Сургута в День России 12 июля. Авиашоу над рекой Иртыш пройдёт в селе Абалак Тобольского района.
Воздушное представление исполнит команда из шести самолётов. Пилоты продемонстрируют мастерство и точность выполнения классических элементов, сообщили в администрации Тобольского района.
Кульминацией шоу станут зрелищные групповые петли и вертикаль, которые будут выполнены двумя самолётами в плотной координации, а также захватывающие одиночные проходы.
Видео: авиагруппы "Барсы"