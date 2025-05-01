Команда "Географии" приняла участие в городском забеге

| Фото: пресс-служба ГК "География" | Фото: пресс-служба ГК "География"

Накануне дня защиты детей, 31 мая, в Тюмени прошел "Зеленый марафон". Двадцать сотрудников группы компании "География" пробежали дистанцию в 4,2 километра. Спортивное мероприятие стартовало от "Конторы пароходства".

Кроме Тюмени проект прошел еще в 60 городах России. "Зеленый марафон" — это проект не только о здоровом образе жизни, он еще и социальный, экологический. Все регистрационные взносы направят в фонд "Вклад в будущее".

"Мы всегда стараемся участвовать в подобных событиях. Спортивные мероприятия - это не только вклад в здоровый образ жизни сотрудников компании, это еще и отличное командообразование. Кто-то участвует в забеге, а кто-то болеет за участников. В этом году порадовали результаты наших сотрудников. В числе первых прибежали Косман Садыков, Николай Скворцов, Екатерина Горохова, Анастасия Матвеева. А вообще все молодцы! Главное - участие! Радует, что спортивными традициями увлекается все больше наших сотрудников", - отметил генеральный директор ГК "География" Эдуард Оганян.

В "Географии" поддерживают инициативы направленные на здоровый образ жизни. Сотрудники компании по специальной программе посещают тюменский фитнес-центр с бассейном, большинство корпоративных событий проходят на свежем воздухе, всегда предусмотрены физические активности, спортивные соревнования.

"Для меня этот забег стал настоящим вызовом. Я думала, что пробегу максимум километр, но, когда добежала до финиша - все 4,2 километра - радости не было предела. Оказывается, как много я могу! Подумала: а вдруг смогу еще больше. Такие мероприятия помогают лучше себя понять. Хочется ставить новые цели! Очень здорово!", - рассказала офис-менеджер отдела продаж ГК "Географии" Полина Силаева.

Часто спортивные мероприятия в компании формируются по запросу самих сотрудников. Все предложения принимаются и учитываются при составлении корпоративной программы. Буквально на днях стартовал проект "1000000 шагов с "Географией". С одной стороны это событие создает соревновательный момент, а с другой - объединяет команду. Итоги подведут совсем скоро.