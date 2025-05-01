Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в ближайшие часы 31 мая и в первую половину ночи 1 июня ожидаются ливень, град и сильный ветер с порывами 25 м/с и более.

Опасные погодные явления прогнозируются в отдельных районах по югу региона. Также возможна гроза.