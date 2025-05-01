  • 31 мая 202531.05.2025суббота
  • USD78,6171
    EUR89,2512
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-восточный

Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Тюменской области

Общество, 15:35 31 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в ближайшие часы 31 мая и в первую половину ночи 1 июня ожидаются ливень, град и сильный ветер с порывами 25 м/с и более.

Опасные погодные явления прогнозируются в отдельных районах по югу региона. Также возможна гроза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ухудшение погоды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 31.05.2025Проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области
19:23 31.05.2025Тюменским дачникам рассказали о способах борьбы с грибком на кустах и деревьях
18:37 31.05.2025Тюменцам напомнили о вреде табакокурения
17:42 31.05.2025Выставка о тюменском судостроительном заводе продлена до 22 июня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора