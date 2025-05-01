  • 31 мая 202531.05.2025суббота
  • USD78,6171
    EUR89,2512
  • В Тюмени 28..30 С 3 м/с ветер юго-западный

Победителей конкурса "Семья года" наградили в Тюмени

Общество, 15:02 31 мая 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Победителей муниципального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в региональном центре "Семья" в Тюмени. Подарки и дипломы вручили семьям в шести номинациях. Об этому информационному агентству "Тюменская линия" рассказала директор регионального центра "Семья года" Елена Перминова.

"Ежегодные номинации конкурса: "Хранители традиции", "Золотая семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Многодетная семья". Новая номинация этого года — "Семья участников СВО", — отметила Елена Перминова.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В каждой номинации награждали по три семьи — призовые места и победитель. Первое место в номинации "Молодая семья" заняла семья Прокопцовых.

"Наша семья состоит из трех человек: я, мой муж Кирилл и наш сын Дмитрий, — поделилась Надежда Прокопцова. — В этом конкурсе мы участвуем уже третий раз. Первый раз мы заняли второе место, в прошлом году тоже второе. Наверное, у нашей семьи появился какой-то азарт занять первое место. У нас сын очень мечтает побывать в Москве. И мы же знаем, что заявка команды, которая выиграет в областном конкурсе, будет отправлена уже на Россию. А победители на России отправляются на поздравление в Кремль. Это мечта сына, которую мы пытаемся осуществить".

﻿

Надежда рассказала, что в семье все увлекаются спортивными активностями и настольными играми, это их объединяет. Муж занимается волейболом, Надежда — разными видами спорта в школе, участвует в спартакиадах. Сын Дмитрий занимался плаванием. Вместе Прокопцовы ходят бегать на стадион.

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Награждение победителей конкурса "Семья года" прошла в преддверии Дня защиты детей. Активности для детей и взрослых состоялись на всех четырех площадках центра "Семья". Гостям мероприятия рассказали о разных вариантах помощи семьям с детьми, которые оказывает региональный центр. В частности им презентовали еще один офис семейного многофункционального центра, который теперь работает по адресу проезд Геологоразведчиков, 14а.

Вера Корушнова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:35 31.05.2025Ливень, град и сильный ветер ожидаются в Тюменской области
15:24 31.05.2025Команда "Географии" приняла участие в городском забеге
15:02 31.05.2025Победителей конкурса "Семья года" наградили в Тюмени
14:51 31.05.2025В тюменском филиале фонда "Защитники Отечества" провели праздник для детей бойцов СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора