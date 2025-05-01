Победителей конкурса "Семья года" наградили в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Победителей муниципального этапа всероссийского конкурса "Семья года" наградили в региональном центре "Семья" в Тюмени. Подарки и дипломы вручили семьям в шести номинациях. Об этому информационному агентству "Тюменская линия" рассказала директор регионального центра "Семья года" Елена Перминова.

"Ежегодные номинации конкурса: "Хранители традиции", "Золотая семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Многодетная семья". Новая номинация этого года — "Семья участников СВО", — отметила Елена Перминова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

В каждой номинации награждали по три семьи — призовые места и победитель. Первое место в номинации "Молодая семья" заняла семья Прокопцовых.

"Наша семья состоит из трех человек: я, мой муж Кирилл и наш сын Дмитрий, — поделилась Надежда Прокопцова. — В этом конкурсе мы участвуем уже третий раз. Первый раз мы заняли второе место, в прошлом году тоже второе. Наверное, у нашей семьи появился какой-то азарт занять первое место. У нас сын очень мечтает побывать в Москве. И мы же знаем, что заявка команды, которая выиграет в областном конкурсе, будет отправлена уже на Россию. А победители на России отправляются на поздравление в Кремль. Это мечта сына, которую мы пытаемся осуществить".

Надежда рассказала, что в семье все увлекаются спортивными активностями и настольными играми, это их объединяет. Муж занимается волейболом, Надежда — разными видами спорта в школе, участвует в спартакиадах. Сын Дмитрий занимался плаванием. Вместе Прокопцовы ходят бегать на стадион.

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Награждение победителей конкурса "Семья года" прошла в преддверии Дня защиты детей. Активности для детей и взрослых состоялись на всех четырех площадках центра "Семья". Гостям мероприятия рассказали о разных вариантах помощи семьям с детьми, которые оказывает региональный центр. В частности им презентовали еще один офис семейного многофункционального центра, который теперь работает по адресу проезд Геологоразведчиков, 14а.

Вера Корушнова