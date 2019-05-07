Афганцы Ялуторовска собирают деньги на самосвал

| Фото из архива Олега Редькина | Фото из архива Олега Редькина

"Согреть теплом всех, кто в этом нуждается", – такими планами делятся ялуторовские воины-интернационалисты на краундфандинговой платформе planeta.ru. Активисты городской организации ветеранов Афганистана собирают деньги на покупку самосвала ГАЗ-53. Техника понадобилась для продвижения социального бизнес-проекта.

"Мы не ждем помощи от государства, а создаем полноценное производство по заготовке дров, приобретаем автомобиль ГАЗ-53 и попутно обеспечиваем работой троих ветеранов Афганистана. Нам не нужна материальная помощь, нам нужен автомобиль. Деньги мы заработаем сами", – заявляют организаторы.

Ветераны собирают инвентарь: сегодня у них есть пилы и трактор МТЗ-82. Но на тракторе можно вывезти только одну телегу в день рядом с деревней. Автомобиль позволит делать три рейса в день и продавать дрова горожанам. ГАЗ-53 афганцы уже приглядели, ему необходим ремонт: на все потребуется 127 тыс. 273 рубля. К 7 мая активисты собрали более 31 тыс. 500 рублей.

"Наш бизнес будет приносить определенный доход для своих работников. И в то же время этот бизнес будет решать социальные проблемы. Мы составили список из пятнадцати пенсионеров, он утвержден Советом ветеранов Ялуторовска", – рассказал председатель городского общества ветеранов Афганистана Олег Редькин.

За поддержку проекта воины-интернационалисты заготовят дрова. На интернет-площадке можно выбрать услугу, которую доброжелатель хотел бы оказать. Например, полмашины березовых дров (3 куб. м) для ветерана Ялуторовска и Ялуторовского района обойдется благотворителю в 5 тыс. рублей. При желании можно указать фамилию, имя и отчество ветерана-получателя, либо афганцы сделает заготовку дров по заявке местного Совета ветеранов. Фото и видеоотчет направят спонсору на электронную почту, указанную при регистрации.

"Мы желаем, чтобы каждый житель нашей Родины был обеспечен, здоров, согрет и у него всегда было поблизости товарищеское плечо. Благодаря вашей поддержке мы поможем пожилым ветеранам, которые, в силу своего возраста, ранений и контузий, не в состоянии самостоятельно заготовить дрова", – призывают организаторы.

Ирина Ромашкина