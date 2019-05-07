Стартовал прием заявок на конкурс "Наш регион-2019"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на ХII конкурс "Наш регион-2019", сообщает Запсибкомбанк.

В 2019 году конкурс организован по трем направлениям: "Объединяя усилия" – поддержка деятельности общественных объединений и некоммерческих учреждений в интересах социально незащищенных граждан; "Развитие и успех" – мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения, а также проекты в области культуры, искусств, организация спортивных мероприятий; "Город для жизни" – новая специальная номинация для поддержки проектов с потенциалом воздействия на рост совместного участия граждан в жизни местного сообщества.

К участию приглашают некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в следующих регионах: Тюменская область, ХМАО, ЯНАО, Екатеринбург, Казань, Москва, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

Грантовый конкурс "Наш регион" проводит Запсибкомбанк совместно с Благотворительным фондом развития города Тюмени уже более 11 лет, за это время банк оказал поддержку более 343 проектам-победителям, направив на их реализацию более 13 млн рублей. По итогам 2018 года в конкурсе принял участие 61 проект из 23 муниципальных образований, а объем фонда составил более миллиона рублей.

Стать победителем может некоммерческая организация, деятельность и проект которой направлены на развитие социальной сферы, поддержку незащищенных слоев населения или организацию культурных и спортивных мероприятий. Подробная информация о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте БФРГТ .