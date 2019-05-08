Выставка ретроавтомобилей развернется на бульваре Гостеприимства

| Фото: из группы "Автоклуб "Ретро-Классика", г. Тюмень" ВКонтакте | Фото: из группы "Автоклуб "Ретро-Классика", г. Тюмень" ВКонтакте

Около 30 автомобилей увидят тюменцы на выставке ретротехники, которая развернется на бульваре Гостеприимства перед отелем "Восток" (ул. Республики, 159) в Тюмени 9 мая с 14 до 17 часов.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказал руководитель Союза владельцев ретротехники "Автоклуб "Ретро-Классика" Михаил Галушко.

Жители и гости областной столицы смогут увидеть легендарные "Победы", ГАЗ-12 ЗИМ, Москвич-401, "Жигули", советские мотоциклы. Кроме того, автоклуб подготовил для горожан фотозону в стиле СССР. По словам Михаила Галушко, она представляет из себя копию квартиры советского времени с соответствующими предметами интерьера — телевизором, радио, часами с кукушкой.

Также для тюменцев организаторы подготовили развлекательную программу. Перед горожанами с патриотическими песнями выступит музыкально-хоровая студия "Лира" под руководством дирижера Владимира Ембаева.

Инна Пахомова