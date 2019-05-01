Картины Айвазовского могут находиться на затонувшем у Крыма корабле

| Картина Ивана Айвазовского. Фото ИА "Тюменская линия" | Картина Ивана Айвазовского. Фото ИА "Тюменская линия"

В ходе подъема артефактов с парохода "Генерал Коцебу", который затонул более 100 лет назад в Крыму, была обнаружена картина, предположительно нарисованная Иваном Айвазовским, сообщает Лента.ру.

На кадрах видеосъемки экспедиции "Нептун" показаны погружение аквалангиста в корпус судна и обнаружение им нескольких картин, частично закрытых толстым слоем ила.

Всего найдено около 10 фрагментов полотен разных художников. Их подъем приостановлен, так как есть опасность их повреждения.

Двухпалубный пароход "Генерал Коцебу" затонул в 1895 году у мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова после столкновения с транспортом Черноморского флота "Пендераклия". Корабль был обнаружен на дне в 2015 году на 40-метровой глубине.