Российские саперы встретятся на соревнованиях в Тюмени

Фото Минобороны Фото Минобороны

Всероссийские соревнования подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" в рамках Международных Армейских игр-2019 пройдут на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова в конце июня. Об этом рассказал в интервью обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" замначальника училища по работе с личным составом Михаил Багров.

"Проведение соревнований такого уровня - статусная и очень серьезная задача, которую поставили перед училищем министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин. Цель проведения таких турниров - обмен опытом, совершенствование профессиональных навыков военнослужащих. Подготовка идет по всем направлениям", - отметил Михаил Багров.

Напомним, в 2017 году на базе ТВВИКУ уже проходили международные соревнования "Инженерная формула". Тогда турнир профессионального мастерства военных инженеров вызвал огромный интерес не только у специалистов, но и у всех тюменцев.

"На этот раз мы постараемся сделать соревнования еще более интересными для зрителей. Будут работать выставки боевой и специальной техники, инженерных боеприпасов, стрелкового вооружения. На интерактивных площадках все желающие смогут попробовать себя, например, в роли минера. Организуем торговлю сувенирами, точки общественного питания", - рассказал заместитель начальника ТВВИКУ.

Во всероссийском этапе соревнований "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" примут участие 16 команд. Первые из них начнут прибывать в Тюмень 20 мая. Для проведения состязаний в училище поступит новая инженерная техника.

Победители всероссийского этапа будут представлять Вооруженные силы страны на международных соревнованиях "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", которые пройдут на базе ТВВИКУ в начале августа.

Евгений Бабенко