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Будущие юристы ТюмГУ отличились на международном конкурсе

Общество, 13:38 14 мая 2019

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Студенты Института государства и права ТюмГУ получили высокие оценки на одном из самых престижных в мире конкурсов по международному коммерческому арбитражу им. Виллема С. Виса, который в 26 раз прошел в Вене, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

ТюмГУ Юлиана Бабикова, Дарья Жукова, Елизавета Журавлева и Виолетта Оганесян. Возглавила команду заместитель директора института по международной деятельности профессор Ирина Плужник. В качестве тренера-консультанта команду сопровождала Сара Эшбау, стипендиат программы Фулбрайта (США).

Участники данного конкурса участвуют в судебном процессе, имитирующем реальный, на основе также реального кейса разрабатывают доказательства по делу со стороны истца и аргументы ответчика. Арбитрами выступают опытные судьи в области международного арбитража. В 2019 году конкурс собрал рекордное число участников: 376 команд из 87 стран мира, 666 студентов и 300 арбитров.

Будущие юристы из ТюмГУ представляли Россию вместе с коллегами из Высшей школы экономики, МГИМО, Московского юридического института имени Кутафина, Санкт-Петербургского госуниверситета. Соперниками наших ребят жребий определил команды Турции, Бразилии и Соединенных Штатов Америки. Студенты ТюмГУ, впервые участвуя в этом престижном конкурсе, получили высокие оценки и хорошие комментарии арбитров за содержание и эффективность доказательной аргументации.

Надо отметить, что все судебные заседания проводились только на английском языке.

"В юриспруденции наиболее авторитетными являются конкурсы, проводимые в форме игровых судебных разбирательств (moot court), одним из которых и является конкурс имени Виллема Виса, – рассказала Ирина Плужник. – Участие в таких состязаниях способствует узнаваемости Тюменского государственного университета на всероссийском и международном уровнях, повышению его рейтингов и успешной реализации Проекта 5-100".

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# арбитраж , конкурс , проект 5-100 , студенты , ТюмГУ

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