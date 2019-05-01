Коллекционер Филипп Тарасов покажет искусство Востока в "Ночь музеев"

| Фото: Филиппа Тарасова | Фото: Филиппа Тарасова

Маски театров но и гигаку, фарфор в технике клуазоне и резная мебель с драконами, фениксами, летучими мышами… Коллекционер Филипп Тарасов эксклюзивно презентует частную выставку японского и китайского искусства "Путь Великого Дракона" в музее "Дом Колокольниковых" (ул. Республики, 18, 20) 18 мая.

Экспозицию представят гостям "Ночи музеев", открытие - в 18 часов. Об артефактах Филипп Тарасов расскажет гостям лично.

"Коллекция, которая формировалась много лет – что-то я покупал на аукционах, что-то дарили друзья, зная мое увлечение восточной культурой. В основном в ней японское искусство. Большая часть предметов – это исторические вещи XVIII-XIX веков, но есть немного работ конца XX начала XXI веков", – анонсировал владелец частной коллекции.

Жемчужиной выставки он считает гравюру крупнейшего японского художника и мастера цветной графики Утагава Кунисада, который жил и трудился в Эдо в XIX веке. Посетителей заинтересует серия гравюр-иллюстраций к повести о блистательном "Великом Гэтсби", созданная в 1948 году.

Особым украшением коллекции также являются резные предметы интерьера XIX века – стол с драконами, фениксами, парадное кресло с драконами и летучими мышами. Впечатление дополнит фарфор, созданный в технике клуазоне XIX века, и живопись мастеров XVIII-XX веков. Из предметов одежды – свадебная накидка, кимоно, маски японского традиционного театра но и буддийского театра гигаку.

Восточное настроение создаст мастер Евгений Сауэр. Он владеет навыками чтения гексограмм древней китайской "Книги Перемен" и предложит гостям "Усадьбы Колокольниковых" узнать свою судьбу.

Посетителей "Ночи музеев" также приглашают к участию в семейной игре-путешествии по усадьбе Колокольниковых. Здесь пройдут показ коллекции театра моды, выступление солиста тюменской филармонии Виталия Савельева, клуба исторического танца "Дамы и кавалеры", презентуют экспозицию "Музей истории дома ХIХ-ХХ веков". Увлекут гостей и мастер-классы "В торговом доме И. П. Колокольниковых. Н-ки" и "Искусство Балерины", фотовыставка "Мужской портрет" и ретрофотоателье.

В 21 час спектакль "Не все коту масленица" покажут артисты молодежного театра им. В. С. Загоруйко "Ангажемент". Аргентинский театр танго покажет танцевальные импровизации в 22 часа 30 минут.

"Ночь музеев для детей" начнется раньше, с 16 часов. Малышей приглашают на интерактивный baby-спектакль "Дотянуться до небес" от театральной студии "Будильник".

Напомним, Тюменское музейно-просветительское объединение 18 мая представит горожанам программу "Музеи как центры культуры: будущее традиции", посвященную 75-летию Тюменской области и 140-летию Тюменского музея. "Ночь музеев" пройдет на всех музейных объектах Тюменского музейно-просветительского объединения: Музейный комплекс им. И. Я. Словцова (г. Тюмень), Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (г. Тобольск), Ялуторовский музейный комплекс (г. Ялуторовск).

Ирина Ромашкина