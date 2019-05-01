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Ялта возглавила рейтинг популярности самостоятельного отдыха у россиян

Общество, 16:00 16 мая 2019

Tvil.ru во ВКонтакте | Фото: Tvil.ru во ВКонтакте

Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка и Севастополь в Крыму, а также Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае лидируют в рейтинге российских направлений для летнего курортного отдыха на море у самостоятельных туристов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Tvil.ru.

По данным сервиса, туристы бронируют летний отдых на российских курортах в среднем на 10-11 дней и потратят на аренду жилья от 2,3 до 3,4 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего проживание обойдется в Анапе - 2,3 тыс. рублей в день, дороже всего - в Ялте, 3,4 тыс. рублей. Отдых в Сочи стоит примерно 2,4 тыс. рублей в сутки.

Самый длительный летний отдых на черноморских курортах бронируют в Евпатории, в среднем 12 дней, и Анапе, 11 дней.

Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок (броней) на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 г.

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# Крым , отдых , туризм , Ялта

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