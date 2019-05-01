По улице Киевской в Тюмени ограничат движение транспорта

| Фото: группа "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Ограничения для движения транспортных средств по автомобильной дороге ул. Киевской Тюмени на участке от ул. Котовского до ул. Рижской вводятся с 20 мая по 30 июня, сообщает администрация города.

Ограничения введены в связи с капитальным ремонтом дороги. Автомобилистам предлагают пути объезда: ул. Мельникайте, ул. Республики, ул. Котовского.

Пользователей автомобильных дорог просим обращать внимание на временные дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

Для транспортных средств, обслуживающих объекты в зоне ограничения движения и принадлежащих жителям, работающим или проживающим в данном районе, проезд будет разрешен.