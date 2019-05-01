Запсибкомбанк предлагает уникальную ипотеку работникам бюджетной сферы

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Запсибкомбанк предлагает сотрудникам бюджетной сферы, получившим субсидию или заем по госпрограммам, особые условия по ипотеке и приобретению готового жилья.

Как рассказал директор дирекции розничного бизнеса ПАО "Запсибкомбанк" Иван Бочарников, всю сделку – от начала и до получения ключей – абсолютно бесплатно сопровождают специалисты банка, подать заявку можно в любом отделении.

"Наличие выстроенных отношений с крупнейшими застройщиками города и специальные программы кредитования позволяют нашим клиентам-бюджетникам получить наиболее выгодные условия по ипотеке. Особо хочу обратить ваше внимание на возможность приобретения уже готового жилья от Тюменской домостроительной компании, аккредитованной в центре государственной жилищной поддержки в качестве продавца жилого помещения", – отметил он.

Подать заявку и ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте банка.