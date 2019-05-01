Музейный балаганчик даст старт "Ночи музеев" в Заводоуковске
"Музейный балаганчик", в рамках которого юные следопыты смогут пройти квест "Конек-горбунок", откроет "Ночь музеев" в Заводоуковском дворце культуры 18 мая в 18 часов, сообщают организаторы.
Участники акции смогут посетить выставку авторской игрушки мастерицы Любови Сидоровой "По следам любимых сказок", просмотреть увлекательную мультимедиа презентацию "Музейный эксклюзив".
Для полуночников акция откроется презентацией видеопутешествия "Как начинался музей". Череду мероприятий продолжит документально-художественная композиция "Музей – зеркало истории".
Театральная гостиная "Волшебный мир искусства" на базе выставки "Театральные фантазии" познакомит посетителей с репертуаром местных театральных подмостков. Традиционно для сладкоежек будет работать ночное кафе.