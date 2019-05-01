МЧС: в регионе ожидается усиление ветра

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается на территории Тюменской области 17 мая, сообщает региональное управление МЧС.

Как сообщают синоптики центра "Фобос", в течение суток в Тюмени на фоне пониженного давления ожидается пасмурная погода, небольшой дождь; ночью и днем плюс 10 - 12 градусов, ветер северо-западный, сильный, порывы до 11 метров в секунду. Возможна слабая геомагнитная буря.

В случае нештатной ситуации звонить по телефону 112.