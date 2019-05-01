Ишимская штукатур-маляр признана заслуженным строителем России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жительница Ишима Наталья Королькова получила звание Заслуженного строителя России.

Торжественная церемония вручения состоялась в администрации Екатеринбурга. Наталья стала единственной награжденной от строительной отрасли.

В профессии женщина 22 года, 17 из них – в строительной компании "Ишимагрострой". Неоднократно участвовала в конкурсах профессионального мастерства, имеет Благодарность президента Российской федерации, знак Строительной славы. Добросовестно выполняет свою работу и очень ее любит.

"Бригада у нас хорошая, работает слаженно. Мы штукатурим, делаем отделку и видим, как через наш труд дом преображается – становятся ровными стены, уютными квартиры. Раньше работали раствором. Сейчас гипсовыми смесями, что сделало качество нашей работы еще лучше", - поделилась Наталья Королькова.

Коллеги отмечают, что Наталья - профессионал своего дела, ответственный, коммуникабельный, исполнительный, награду получила заслуженно и является гордостью своей профессии.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина