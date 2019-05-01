Тюменцы обсудили будущее Гилевской рощи в "Точке кипения"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцы провели День русской культуры в Корее и учредили Евразийскую ассоциацию кинофестивалей

Более 70 тюменцев с активной жизненной позицией пришли в "Точку кипения" для того, чтобы обсудить будущее Гилевской рощи и перспективы ее расширения. Дизайн-сессия объединила экологов, ландшафтников, представителей архитектурного бюро, дизайнеров, чиновников, спортсменов, общественников и простых горожан.

Модераторами встречи выступили представители "Моей территории". Куратор проектов мультицентра Юлия Каргаполова отметила, что подобные встречи позволяют жителям города вместе с бизнесменами и властью выработать реальные решения, которые изменят жизнь к лучшему. Она напомнила, что общественные пространства - это достаточно непростые объекты, которые дают много возможностей, но и имеют много ограничений. Именно поэтому важно глубоко погрузиться в тему, искать нестандартные решения и объединять интеллектуальные ресурсы всех неравнодушных к проекту людей.

Приветствуя участников дизайн-сессии, заместитель главы города Владимир Третьяков подчеркнул, что речь идет не о преобразовании самой Гилевской рощи, а о вовлечении прилегающих к ней территорий.

"В Гилевской роще за последние годы проведена серьезная работа по благоустройству. Мы хотели бы обсудить какие-либо идеи для того, чтобы учесть смежные к ней территории в своей работе. К ним прилегают как природные, водные объекты, так и промышленные, поэтому такая трансформация территории представляет интерес с точки зрения управления", - сообщил он.

Замглавы Тюмени подчеркнул, что соучаствование – не новый метод принятия управленческих решений.

"Есть позитивный опыт развития экопарка "Затюменский", в планах - развитие Заречного парка. Не так давно прошла дизайн-сессия по разработке концепции развития территории вокруг озера Алебашево и создание там событийного парка. Опыт есть, и сегодня мы хотим применить его к новой территории", - пояснил он.

Разделившись на группы, неравнодушные горожане записывали на магнитно-маркерной доске свои предложения по развитию территории площадью более 700 га, идущей к северу от Гилевской рощи к Оброчному и Кривому озерам. Они делились друг с другом эмоциями, за которыми всей семьей ходят в этот лесопарк. Кому-то природная зона нужна для прогулок, для того, чтобы дышать свежим воздухом, любоваться окрестностями, загорать, кататься на велосипедах, участвовать в мероприятиях или фотосессиях, устраивать пикники и рыбачить. Поступило предложение развивать в Гилевской роще экстремальные виды спорта и организовать лодочную станцию.

Директор Управления градостроительного планирования Артем Павлюченко отметил, что рассматриваемая местность достаточно большая, поэтому работа по ее развитию будет проходить поэтапно.

"Территория включает в себя различные зоны, она интересна с географической точки зрения, своим рельефом, ландшафтом, различными по статусу и размерам водными объектами, лесами. Там расположены жилые районы Букина и поселок Строителей, промышленные зоны. На территории множество земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц. Речь не идет об изъятии земельных участков, речь идет о комплексном подходе к развитию территории, когда объекты различного значения гармонично вписываются в городскую среду, в природный ландшафт", – рассказал он.

Организаторы отметили, что всю полученную во время мероприятия информацию представят на следующей дизайн-сессии, которая пройдет 30 мая. Кроме того, в Гилевской роще установят арт-объект для сбора мнений. Все это ляжет в основу разработки технического задания на проведение открытого градостроительного конкурса по развитию территории и по созданию фирменного стиля лесопарка.

Дарья Казакова