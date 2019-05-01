Тюменцы провели День русской культуры в Корее и учредили Евразийскую ассоциацию кинофестивалей

| Фото: команда кинофестиваля «Ноль Плюс» | Фото: команда кинофестиваля «Ноль Плюс»

День русской культуры в Корее организовали тюменцы в рамках VII Международного кинофестиваля GUKIFF 15 мая в Сеуле. Инициаторами стали дирекция международного кинофестиваля "Ноль Плюс" при поддержке департамента культуры Тюменской области и Посольства РФ в Южной Корее.

В событии приняли участие корейские и российские дети и родители, представители Ассоциации русскоязычных в Корее, Посольства России в Южной Корее, Общественной палаты РФ, руководство администрации района Курогу в Сеуле, администрации Тюмени, международные гости кинофестиваля.

Состоялись танцевальные и вокальные представления детских коллективов "Московия", "Соловушки", а также тюменского ансамбля народных инструментов "Ваталинка", показы российского детского кино, премьера новеллы "Фантазер" из киноальманаха "Счастье – это… Часть 2". Как отметили местные и международные гости события, мероприятие произвело большое впечатление, позволило познакомиться с культурным наследием России и способствовало сближению двух стран — России и Кореи.

В октябре 2019 года в рамках VI международного кинофестиваля "Ноль Плюс" состоится День корейской культуры в России. Директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева в своей речи на церемонии отметила, что подобные мероприятия это уникальная возможность для создания прочного партнерства, основанного на выстраивании долгосрочных отношений и активизации сотрудничества двух стран в сфере культуры и искусства.

Ключевой точкой дня стало открытие Евразийской ассоциации кинофестивалей (EFFA – Eurasia Film Festival Association), соучредителями которой стали директор кинофестиваля "Ноль Плюс", продюсер, член Общественной палаты Тюменской области Николай Данн и председатель корейского кинофестиваля GUKIFF Хан Ки Ким.

Миссией ассоциации является объединение и развитие кинофестивалей стран Европы и Азии через культурный, образовательный и профессиональный обмен в сфере детского и семейного кинематографа, кинообразования, кинопедагогики. Благодаря ее работе будут созданы фильмофонд и онлайн-платформа кино, представляющего и популяризирующего культуру, общество и быт стран-членов EFFA.

В завершении визита делегации Тюменской области, команда кинофестиваля "Ноль Плюс" совместно с GUKIFF и администрацией Курогу организовали уличное выступление ансамбля "Ваталинка", которое увидели около 300 жителей Сеула, сообщает команда кинофестиваля "Ноль Плюс".