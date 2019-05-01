Более семисот тюменцев написали диктант "Я – гражданин"

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

721 тюменец принял участие в первом общественно-политическом диктанте "Я − гражданин". Об этом рассказали на круглом столе в Общественной палате Тюменской области.

Напомним, эта социально-значимая инициатива была реализована в формате массового тестирования по основным темам гражданского участия, знания Конституции РФ и умения противостоять проявлениям религиозного, национального и политического экстремизма. Она проводилась синхронно на четырех площадках, а также в режиме онлайн.

Организатором акции выступило тюменское региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке правительства Тюменской области, комитета по делам национальностей Тюменской области, Альянса социально ориентированных некоммерческих организаций и региональной Общественной палаты.

Вопросы диктанта, который проходил 26 апреля, одновременно озвучивались на четырех площадках - в Общественной палате Тюменской области, пространстве коллективной работы "Точка кипения - Тюмень", молодежном центре "Город молодых" и в Государственном аграрном университете Северного Зауралья. 306 человек писали диктант очно, 415 – онлайн.

Среди участников были представители почти всех возрастов и социальных групп: школьники, студенты, пенсионеры, а также волонтеры и лидеры ведущих региональных общественных организаций и движений социальной направленности. Довольно хорошим, с учетом высокой сложности заданий, организаторы считают и итоговый результат тестирования. Среднее количество верных ответов – 29,48 из 50 возможных.

По итогам круглого стола организаторы намерены обратиться к профильным органам власти и муниципальным общественным палатам с инициативой по тиражированию общественно-политического диктанта "Я - гражданин" на всю территорию юга Тюменской области, сообщают в Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.