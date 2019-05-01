Тюменкам предлагают пройти опрос о качестве жизни и возможностях самореализации

| Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Узнать мнение жительниц Тюмени и области о проблемах, которые влияют на их качество жизни, а также обобщить идеи и предложения по социальным проектам, способствующим позитивной самореализации женщин, намерены активистки женского альянса "Обретая крылья".

В регионе стартовал открытый мониторинг "Качество жизни и самореализация женщин в современном обществе". Для участия в нем необходимо заполнить анонимную анкету, ссылка здесь.

Организаторы убеждены, что результаты опроса смогут выявить проблемные точки, которые действительно волнуют современных женщин. Опираясь на полученный результат, тюменские женские общественные объединения планируют запуск серии социальных инициатив, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Демография", сообщают в Комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области.