Александр Моор: мы продолжим строить социальные объекты

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Распоряжения о выделении средств из областного бюджета на социальные объекты подписал губернатор Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Деньги направят на оснащение оборудованием, мебелью и инвентарем новых школ и детских садов в Тюменской области. Часть из них строятся в рамках реализации национальных проектов "Демография" и "Образование", сообщает администрация Тюменской области.

В Заводоуковском городском округе деньги выделены для строящейся общеобразовательной школы в мкр. "Новый". В Тобольске это школа и детский сад в мкр. №15. В Тюмени за счет средств областного бюджета оснастят два детских сада в мкр. Ямальский-2 и в районе ул. Мебельщиков. Еще один объект – спортивный корпус городской общеобразовательной школы № 5. Губернатор Александр Моор на заседании президиума поинтересовался, закончено ли благоустройство территории учреждения. Глава города Тюмени Руслан Кухарук доложил, что все запланированное выполнено.

Несмотря на то, что строительно-монтажные работы в новых школах и детских садах продолжаются, параллельно организован процесс их оснащения в будущем: приобретение необходимого оборудования и инвентаря. Это позволит открыть важные для жителей региона объекты в срок.

Месяцем ранее аналогичное распоряжение было подписано на оснащение новой школы по ул. Бориса Житкова в Тюмени.

Глава региона не раз подчеркивал важность развития социальной инфраструктуры.

"Перед нами стоят амбициозные задачи по строительству и новых детских садов, чтобы выполнить указ президента, и строительству новых школ, учитывая, что сейчас демографическая волна из детских садов поднимается в школы. Перечень реализуемых проектов достаточно большой. Параллельно создаем задел в проектировании", – прокомментировал Александр Моор.

На заседании президиума правительства губернатор подписал распоряжение о финансировании разработки проектной документации по семи будущим детским садам в рамках региональной составляющей национального проекта "Демография".