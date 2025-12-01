  • 10 декабря 202510.12.2025среда
Александр Моор предложил создать памятник в местах сражений Тобольского пехотного полка

Губернатор, 20:22 09 декабря 2025

t.me/SVIvanova_tmn | Фото: t.me/SVIvanova_tmn

Создать памятник в местах сражений Тобольского пехотного полка предложил губернатор Тюменской области Александр Моор. Это память, которую мы должны бережно передать будущим поколениям, сказал глава региона по итогам премьеры фильма 9 декабря. .

"В декабре прошлого года обсуждали с журналистами "Сибинформбюро" исторические события. Прозвучала важная и логичная мысль – память о Тобольском пехотном полке должна быть возвращена. Сказано – сделано. Сегодня посетил премьерный показ фильма, который делает именно это: поднимает из глубины имена, судьбы и подвиги наших земляков", - поделился губернатор в своем Telegram-канале.

Их стойкость спасла сотни жизней. В самые тяжелые дни обороны Севастополя бойцы держали позиции, поддерживали друг друга, выполняли приказ до конца. Долгое время эти истории оставались в тени. Фильм возвращает историческую справедливость – честно, уважительно, без попытки приукрасить прошлое.

"Особенно значимо, что фильм сегодня смотрели бойцы "Боевого кадрового резерва". И сейчас в зоне специальной военной операции служит полк "Тобол". Такие параллельные истории напоминают, что мужество и верность долгу живут в поступках людей", уточнил Александр Моор.

Глава региона отметил, что создатели проделали огромную работу: нашли редкие архивные материалы, снимали там, где жили и служили бойцы полка, воссоздали эпизоды боевых действий вместе с курсантами, историческими клубами. В съемке использованы подлинные предметы эпохи и современные технологии. Впервые показали широкой аудитории музей истории Тобольского полка — с уникальными документами, хранящимися благодаря потомкам офицеров.

Видео из Telegram-канала губернатора Тюменской области.

# Александр Моор , исторические памятники


