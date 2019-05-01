Тюменская область завоевала первое место на Российской студвесне

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Команда Тюменской области заняла первое место в общекомандном зачете на XXIIV фестивале непрофессионального студенческого творчества "Российская студенческая весна - 2019".

Гала-концерт фестиваля "Российская студенческая вксна - 2019" прошел в Перми.

"Мы всех сделали. Это просто супер. Ребята наши - красавчики", - поделились эмоциями в соцсетях представители тюменской команды.

Гран-при фестиваля - у команды Татарстана. Второе место в общекомандном зачете заняла команда Саратовской области, на третьем - сборная Кемеровской области.

"Российская Студенческая Весна" - ежегодный фестиваль, проводимый в вузах и средних специальных учебных заведениях на региональном и всероссийском уровнях. Это крупнейшая студенческая площадка для реализации творческих идей.

Евгений Бабенко