Более трехсот мешков мусора собрали на субботнике на озере Алебашево

| Фото: Первый событийный парк "Алебашево" во ВКонтакте | Фото: Первый событийный парк "Алебашево" во ВКонтакте

Более 300 мешков мусора собрали тюменцы на озере Алебашево во время субботника 18 мая, сообщают инициаторы проекта по созданию первого событийного парка "Алебашево".

На берег озера пришли более 120 горожан. Уборкой территории они занимались около четырех часов. За это время удалось обнаружить немало интересных "находок": часы, одежду, телевизор и даже мотоциклетную раму. Все это активисты собрали в самосвал, предоставленный Тюменским экологическим обществом, отвечающим за обращение с отходами в регионе.

Как сообщил главный инициатор проекта по созданию ивент-парка Артём Андросов, весь собранный мусор вывезен на мусоросортировочный завод, а проведение подобных субботников продолжится летом. "Помимо мусора собраны еще и поваленные деревья, которые потом вывезут представители управы. Мы ставили перед собой задачу придать берегу озера более благополучный вид, теперь же нужно сделать так, чтобы он снова не засорился. Чтобы этого избежать, на озере должна начаться жизнь. Следующий шаг –сделать на водоеме понтон, на котором можно будет проводить разные мероприятия. Тогда это озеро начнет ассоциироваться у людей с совершенно иными вещами – не с запущенностью и захламленностью, а с развлечениями и отдыхом", – рассказал Артём Андросов.

Завершился субботник пикником с хот-догами, морсом и приятными беседами. Участники акции очистили территорию, отдохнули и покинули берег озера, тщательно убрав за собой.