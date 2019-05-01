Врачи рассказали, как победить целлюлит

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Сокращение количества углеводов в питании, спорт и массаж со специальным кремом помогут избавиться от целлюлита, сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, первые результаты после комплексного лечения можно заметить уже через пару недель. "Есть разные способы борьбы с целлюлитом, и работают они в комплексе. Прежде всего - это диета, во-вторых, физические нагрузки и, конечно, вспомогательные процедуры – ручные и механические массажи", - рассказала ассистент кафедры кожных и венерических болезней лечебного факультета первого МГМУ им. Сеченова Людмила Смирнова.

Она уточнила, что антицеллюлитные кремы могут помочь, но только если пользоваться ими постоянно во время массажа, при этом результата не будет, если человек не занимается физическими нагрузками и не соблюдает диету. Диета должна исключать углеводы, что позволит снизить вес и уменьшить количество жировых отложений.

Косметолог-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Коленько отметила, что целлюлит может встречаться и у худых людей, так как одной из причин его появления является гормональный дисбаланс. По ее словам, в период полового созревания, беременности и менопаузы за счет гормонального уровня жировые отложения в проблемных местах могут откладываться наиболее активно.

Строение подкожно-жировой клетчатки зависит от пола, поэтому при увеличении жировых клеток у женщин кожа становится похожа на апельсиновую корку, а у мужчин каких-то заметных изменений не происходит.

Победить целлюлит полностью, по словам экспертов, возможно, но проблема в том, что через какое-то время под воздействием различных факторов он может появиться снова. Для профилактики следует регулярно заниматься спортом и правильно питаться.