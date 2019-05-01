Тюменские травматологи восстановили бедро пациентке накануне ее столетия

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Травматологи-ортопеды Тюменской областной клинической больницы № 2 выполнили операцию женщине с переломом верхней части бедра, которая вскоре отметила 100-летие, сообщает пресс-служба больницы.

Пожилая женщина поступила в клинику со сложным переломом бедра, полученным при падении на улице. Уже на второй день после экстренной операции тюменка встала на ноги, а спустя неделю принимала поздравления от медицинского персонала и близких со 100-летним юбилеем. После выписки из стационара перенесенная травма не мешает ей оставаться вполне самостоятельной. Сложную операцию выполнил 74-летний Евгений Торопов.

"С помощью средств современной хирургии мы помогаем пациентам с весьма сложной патологией опорно-двигательной системы, восстанавливаем функцию конечности, делаем то, что раньше казалось невозможным. Пациентам за счет государства ставят протезы, фиксирующие пластины или стержни самого высокого класса, выполняют артроскопию, а в стационаре они проводят вдвое-втрое меньше времени, чем в прошлом", - рассказал Евгений Торопов.

В ОКБ № 2 применяют методы современной хирургии в лечении пациентов с переломом лучевой кости в типичном месте, оперируют все отделы стопы. Есть специалисты по хирургии кисти, которые занимаются лечением последствий вывихов, повреждений связок, менисков.

20 мая травматологи отмечают профессиональный праздник.