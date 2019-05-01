В Тюмени появится новый микрорайон

| Фото: Группы компаний "Дом" | Фото: Группы компаний "Дом"

Новый микрорайон, который расположится на одной из центральных улиц города – улице Республики, будет построен в ближайшие несколько лет в Тюмени. На территории в 35 га в границах улиц Республики – Воровского – 50 лет ВЛКСМ – Пермякова будут построены 14 разноэтажных домов, объединенных общей авторской концепцией. После завершения строительства здесь будут жить более 10 тыс. 500 человек. Новый микрорайон получил название "Республика".

При проектировании микрорайона архитекторы учитывали интересы жителей разного семейного и социального положения, увлечений и стиля жизни. Поэтому микрорайон разделен на три квартала. Например, для тех, кто только вступает в самостоятельную жизнь, готов к переменам или открывает для себя новый путь, будет интересен квартал "Свободный". Он состоит из трех 24-этажных домов оригинальной формы. В домах запроектированы стартовые квартиры с эргономичными планировками: студии, однокомнатные квартиры и евродвушки с просторной кухней-гостиной. Дизайн холлов разработан в экостиле, а из подъездов есть два выхода, один из которых ведет на парковку (здесь организована зона разгрузки) другой – во двор, куда въезд для легковых автомобилей не предусмотрен. Самые высокие дома микрорайона понравятся креативным и общительным, тем, кто любит прекрасные виды на вечерний город, встречать рассветы и смотреть на звезды. Квартал "Свободный" – для тех, кто идет в ногу со временем, предпочитает активный отдых и велосипедные прогулки, увлекается футболом, хоккеем или баскетболом.

Расположенный на первой линии микрорайона, "Статусный" квартал определяет стиль всей "Республики". Это дома в скандинавском стиле, которые дополняют яркие акценты, а динамику всему кварталу придает разная этажность зданий. Разнообразие планировок – от студий до четырехкомнатных квартир с европланировкой, а также с зонами хайфлет, где высота потолков достигает 5,2 метра – порадует тех, кто ценит индивидуальность и комфорт, любит экспериментировать с дизайном или, наоборот, верен традициям. Квартал "Статусный" понравится тем, кто ценит личное время и внимателен к мелочам. Двор без машин – это личное пространство жильцов, здесь только детские площадки и места для отдыха. Жители этих домов могут с комфортом работать удаленно, в кафе или в зоне отдыха, расположенных на территории микрорайона, а могут организовать собственный бизнес, арендовав или выкупив коммерческие площади на первом этаже здания.

"Стильный" – особенный для "Республики" квартал. Расположенный в глубине микрорайона, он подойдет для тех, кто любит комфорт, спокойствие и тишину. Необычная закрытая форма домов формирует для жителей собственную экосистему, отдельный мир, в котором безопасно находиться детям. Как и в "Свободном" квартале, в "Стильном" доступ в холл дома возможен как со стороны улицы, так и со двора – это возможно благодаря сквозным подъездам. Этот квартал отличает дизайн и архитектура: разноэтажные дома, в которых присутствуют кирпичные секции. Продуманные планировки одно-, двух- и трехкомнатных квартир, где с комфортом разместятся семьи с детьми, люди в возрасте или молодые семьи.

В "Республике" большое внимание уделяется безопасности. На территории микрорайона разделены автомобильные и пешеходные потоки, отсутствует сквозной проезд через кварталы, на всей территории выполнено разноуровневое освещение, в подъездах – прозрачные входные группы, на детских и спортивных площадках предусмотрено безопасное покрытие. Кроме этого в кварталах "Статусный" и "Стильный" закрытая дворовая территория, а в "Свободном" – сквозные проезды и зона разгрузки только с одной стороны.

Новый микрорайон станет одним из самых зеленых в областной столице. Здесь взрослые деревья вдоль ул. Республики образуют естественный зеленый щит протяженностью около 1 км. Эта аллея, которая будет сохранена в процессе строительства, защитит дома от пыли и городского шума, а также станет украшением микрорайона. Еще одна зеленая зона будет организована между домами. Дополненная местами отдыха, кафе и интерактивными зонами, она станет любимым местом для прогулок, общения, точкой притяжения всех жителей "Республики". Кроме этого особое внимание уделено озеленению территорию: в микрорайоне будет высажено около 1 тыс. деревьев и 9 тыс. кустарников.

"Республика" - это новый концептуальный проект Группы компаний "Дом". Компания работает в сфере жилищного строительства 19 лет. За это время она успешно реализовала проекты, которые были сданы и заселены в срок: жилые комплексы "Суходолье", "Линейная", "На Федорова-1" и "На Федорова-2", а также другие дома. И теперь более 40 тыс. горожан проживают в современных и уютных квартирах от Группы компаний "Дом".

"Республика" станет уже вторым микрорайоном, реализованным Группой компаний "Дом". В 4 квартале 2018 года компания завершила строительство первой очереди микрорайона "Правобережный". Возведение было закончено на год раньше планируемого срока. Первый микрорайон у реки стал украшением города. Большое внимание было уделено архитектуре и благоустройству – современные детские и спортивные площадки с безопасным покрытием, зоны для отдыха, есть площадки для выгула собак, проложены велосипедные дорожки и установлено около 30 велопарковок. Впервые в Тюмени застройщик обустроил набережную.

Реализация этого проекта позволила компании занять вторую строчку рейтинга по объему ввода жилья по Тюменской области в 2018 году. При этом строительство микрорайона "Правобережный" будет продолжено. В ближайшие 5-7 лет Группа компаний "Дом" завершит масштабную жилую застройку до моста на ул. Профсоюзной и площадь микрорайона составит более 50 га. Это будет один из самых крупных проектов застройки территории в Тюмени.

Группа компаний "Дом" постоянно развивается, совершенствуя свои жилые проекты. И новый микрорайон может стать флагманским для компании, так как кардинально отличается от прошлых. При этом в приоритете у Группы компаний "Дом" остается качество строительства. Увидеть новую "Республику" в Тюмени и стать ее частью можно будет уже сейчас. Продажи открыты с 8 мая 2019 года.

ГП-3 микрорайон "Республика" (ул. Республики, 204, корп. 5). Застройщик ООО "ТСЗ" (ул. Новгородская, 10, ИНН 7202215668. Организация, входящая в Группу компаний "Дом"). Договоры участия в долевом строительстве проходят государственную регистрацию в Росреестре в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте единой информационной системы жилищного строительства наш.дом.рф, а также сайте застройщика 72dom.com.

Телефон отдела продаж: 8 (3452) 228-227.