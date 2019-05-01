Юрий Конев: в регионе идет системная работа по обеспечению АПК квалифицированными кадрами

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Среди всех государств Российская Федерация выращивает наиболее экологические чистые продукты в сельском хозяйстве без ГМО, поэтому наша продукция востребована.

Об этом заявил депутат Тюменской областной думы Юрий Конев на заседании круглого стола "Формирование кадрового и научного потенциала инновационного развития агропромышленного комплекса области", который состоялся в Тюменском государственном аграрном университете Северного Зауралья в рамках партийного проекта "Единой России" "Российское село".

Региональный координатор проекта Юрий Конев напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании уделил особое внимание аграрному сектору, в частности, расширению возможности экспортной составляющей.

Он также добавил, что в регионе в соответствии с Национальным проектом "Образование" и Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства в 2017-2025 годы проводится системная работа по обеспечению хозяйствующих субъектов АПК квалифицированными кадрами, участию научных и образовательных учреждений области в научно-технологическом развитии отрасли. Вместе с тем, ускоренный переход АПК на инновационный путь развития диктует необходимость усиления роли образовательных и научных организаций в формировании кадрового и научного потенциала, обеспечивающего реализацию государственной аграрной политики, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности регионального АПК, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

В своем докладе ректор вуза Елена Бойко рассказала о роли аграрного университета в кадровом и научном инновационном обеспечении АПК области. "Мы являемся единственным вузом, в котором сосредоточен весь спектр компетенций, которые необходимы для развития комплекса. В университете работают 491 человек, из них 199 входят в профессорско-преподавательский состав, с ученой степенью — 76% сотрудников и 16 докторов наук. Обучается около 4 тысяч 500 студентов, самые популярные направления — сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринария и зоотехния. Это достаточно большая армия специалистов", - подчеркнула она и добавила, что тюменские кадры востребованы в 30 регионах страны, причем 68% находят работу именно в Тюменской области.

Она отметила, что политика университета направлена на тесную интеграцию с реальным сектором экономики — студенты имеют возможность пройти практику на ведущих предприятиях региона, таких как агрофирма КРИММ, птицефабрика "Пышминская", молочные фермы ДАМАТЕ и других.

Ректор также сообщила об участии вуза в региональных и федеральных проектах - "Агроклассы" и "Агропоколение", о вхождении в Научно-образовательный центр, речь шла и о Центре прикладных аграрных исследований и разработок, презентация которого состоится 28 мая. Усиленно идет работа и по созданию Центров карьеры планирования в агропромышленном комплексе, соглашение уже подписано с Ишимом, добавила она.

По ее словам, в этом году заработали агротехнологических классы на базе лицея № 81 и школы № 69. "Уже есть несколько дошкольных учреждений, которые готовы в эту агрообразовательную повестку включиться. Это поможет нам еще эффективнее вести профориентационную работу", - сказала Елена Бойко.

Начальник управления по животноводству департамента АПК Тюменской области, главный государственный инспектор региона в области племенного животноводства Рустем Бетляев, говоря о работе по подготовке кадров, сместил акценты с качества выпускаемых специалистов на необходимость качества работы профессионала в условиях села. Он отметил, что при хорошо поставленном уровне высшего образования у нас все равно остается дефицит специалистов в районах и отдаленных селах.

По его словам, только 38% руководителей хозяйств имеют высшее образование. "Это недопустимо мало. Вопрос — почему руководители не стремятся получить высшее образование? Ведь ничего более эффективного, чем инвестиции в человека, еще не придумали. Тем более, в человека, от которого зависят принципиальные решения, способные увеличить эффективность деятельности предприятия, а значит, и района. Этот вопрос требует обсуждения и работы как вызов времени", - подчеркнул он.

На круглом столе также говорили об уровне зарплаты специалистов, развитии социальной сферы на селе, предоставлении жилья и практике студентов.

По мнению Юрия Конева, очень важный вопрос, который был поднят на обсуждении, - это внедрение профстандартов в переподготовку руководителей, повышение квалификации и обучение специалистов и руководителей. "Это вопрос первостепенный, и его необходимо учесть, - подчеркнул он. - Нужно уделить внимание и взаимодействию учебных заведений и предприятий по адаптации молодых специалистов. Тем более, было введено новое звание "Почетный наставник Тюменской области", которое и будет стимулировать работу таких людей", - сказал он и добавил, что все предложения войдут в список рекомендаций для руководства в работе.