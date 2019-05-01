Голышмановские студенты прошли этапы военизированной эстафеты
| Фото: МЧС России по Тюменской области
150 человек приняли участие в военизированной эстафете в Голышманово, сообщает МЧС России по Тюменской области.
Ежегодные учебные сборы для допризывной молодежи прошли на базе Голышмановского агропедколледжа.
Команды взводов должны были пробежать 300 метров, преодолеть полосу препятствий, надеть боевую одежду пожарного, потушить огонь с помощью огнетушителя, оказать первую доврачебную помощь пострадавшему.
Первое место в военизированной эстафете занял четвертый взвод.