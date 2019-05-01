В Тюмень придет долгожданное потепление
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 3 градусов ожидается в Тюмени в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. Однако, как отмечают синоптики, на смену сырой и прохладной погоде придет потепление.
По данным центра Фобос, 24 мая регион еще будет находится во власти активного циклона, который идет с запада. Но уже в субботу осадки прекратятся, а в воскресенье температура воздуха начнет повышаться.
В Тюмени 25 мая ожидается переменная облачность и до 11 градусов тепла. 26 мая потеплеет до плюс 18 градусов, солнечно.
Еще теплее станет в начале следующей недели. 27 и 28 мая синоптики обещают до плюс 25 градусов днем и до плюс 14 градусов в ночное время.
Любовь Голышева