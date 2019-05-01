В Тюменской области сократилось число подростковых преступлений

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На 12,9 % сократилось число несовершеннолетних преступников в Тюменской области по итогам 4 месяцев 2019 года, сообщает пресс-слуюба прокуратуры региона.

Согласно статистическим данным, за четыре месяца этого года на территории области 141 подросток совершил преступления, что на 12,9 % (или 25 лиц) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что ни одного преступления за истекший период текущего года не совершено несовершеннолетними в Аромашевском, Сладковском, Омутинском и Тобольском районах.

Несмотря на принимаемые меры рост подростковой преступности зафиксирован в 12 муниципальных образованиях области – в Тобольске, Ялуторовске, Абатском, Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Казанском, Уватском, Упоровском и Ярковском районах, а также в Голышмановском городском округе.

На 19,3 % уменьшилось количество совершенных подростками краж (с 93 до 75), в 5 раз – преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств (с 10 до 2). Одновременно увеличилось число грабежей (с 10 до 19), угонов (с 4 до 5) и вымогательств (с 1 до 3).

Самым распространенным видом преступления среди несовершеннолетних по-прежнему является кража, их совершено 75.

На втором месте – грабежи, их зарегистрировано 19. Объектом преступных посягательств стали сотовые телефоны и деньги. Лидером по числу таких преступлений в текущем году является Тобольск (6 криминальных деяний).

Третье место занимают угоны, их зафиксировано 5. Два таких преступления совершено подростками в Тюмени, по одному – в Казанском, Уватском и Юргинском районах.

Прокуратура совместно с заинтересованными ведомствами продолжит работу по профилактике правонарушений в подростковой среде.