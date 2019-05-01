Студент из Ганы вместе с тюменскими бездомными расписал сумки

| Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте

Семь подопечных тюменского центра помощи "Милосердие" приняли участие в мастер-классе "Роспись сумок" 23 мая. Им помогли студент из Ганы и педагог-художник. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по учебной работе центра Анастасия Чигридова.

Провести для подопечных центра занятие по росписи сумок предложила Анастасия Чигридова. С реализацией помогли два волонтера — студент Эванс, родом из Ганы и педагог-художник Анастасия Гололобова. Иностранец узнал о такой возможности от своего преподавателя, которая подписана на группу центра помощи "Милосердие" во ВКонтакте.

| Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте

Эванс рассказал бездомным о том, какой путь преодолел, чтобы учиться в России, о своих планах, помог сделать надписи акрилом, и исполнил песню на родном языке.

Оригинальные сумки планируют реализовать на благотворительных ярмарках.

| Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте

В центре помощи "Милосердие" будут рады видеть добровольцев, желающих подключиться к работе с подопечными. Можно проводить занятия (по рисованию, шитью), навещать бездомных, находящихся в медицинских учреждениях. Желающие могут писать в комментариях в группе.

Инна Пахомова