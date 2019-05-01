  • 24 мая 201924.05.2019пятница
  • USD64,4913
    EUR71,8369
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер юго-восточный

Студент из Ганы вместе с тюменскими бездомными расписал сумки

Общество, 16:13 24 мая 2019

из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте

Семь подопечных тюменского центра помощи "Милосердие" приняли участие в мастер-классе "Роспись сумок" 23 мая. Им помогли студент из Ганы и педагог-художник. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по учебной работе центра Анастасия Чигридова.

Провести для подопечных центра занятие по росписи сумок предложила Анастасия Чигридова. С реализацией помогли два волонтера — студент Эванс, родом из Ганы и педагог-художник Анастасия Гололобова. Иностранец узнал о такой возможности от своего преподавателя, которая подписана на группу центра помощи "Милосердие" во ВКонтакте.

из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте

Эванс рассказал бездомным о том, какой путь преодолел, чтобы учиться в России, о своих планах, помог сделать надписи акрилом, и исполнил песню на родном языке.

Оригинальные сумки планируют реализовать на благотворительных ярмарках.

из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из группы "Центр помощи "Милосердие" г. Тюмень" во ВКонтакте

В центре помощи "Милосердие" будут рады видеть добровольцев, желающих подключиться к работе с подопечными. Можно проводить занятия (по рисованию, шитью), навещать бездомных, находящихся в медицинских учреждениях. Желающие могут писать в комментариях в группе.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мастер-классы , творчество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 24.05.2019Тюменцы смогут зарядить смартфоны в новых автобусах
18:03 24.05.201925 мая - события дня
17:52 24.05.2019Защита проектов по Smart City пройдет в опорном вузе
17:41 24.05.2019В Гилевской роще установят арт-объект для сбора общественного мнения