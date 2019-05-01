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Депутаты советуют властям контролировать сроки ремонта дворов

Политика, 09:03 29 мая 2019

фото портала "Тюмень - наш дом"

В 2018 году в Тюмени благоустроено 40 дворовых и шести прилегающих к ним территорий. В этом году в городе отремонтируют 52 двора. В связи с увеличением объема депутаты рекомендовали администрации города тщательнее следить за тем, чтобы сетевики и подрядчики соблюдали установленные сроки.

Обсуждение вопроса прошло в рамках заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету гордумы. Представитель администрации сообщил, что в прошлом году на комплексное благоустройство дворов город израсходовал 416 млн рублей.

В 2019 году на эти цели в городском бюджете заложено 300 млн рублей, еще 200 млн выделило региональное правительство. Проектная документация готова. К 30 июня сетевики должны отремонтировать свои сети тепло-, водоснабжения и канализации во дворах, затем подрядчики приступят к выполнению благоустройства.

"Депутатский корпус беспокоят сроки выполнения работ. Мы не раз уже обращали внимание администрации на то, что конкурсные процедуры, подготовка проекта должны завершаться к началу сезона. Чтобы с наступлением тепла уже можно было начинать работу во дворах. В этот раз сроки выхода во дворы затянулись. Пока не критично, но необходимо контролировать ход этих работ", – подчеркнул депутат Александр Гунбин.

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# гордума

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