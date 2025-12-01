  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
  • USD80,3807
    EUR94,1478
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области участники СВО получили первоочередное право на заготовку леса

Политика, 14:16 18 декабря 2025

фото Сергея Мжельского, ИА "Тюменская линия"

Право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья получили все категории участников СВО. Это право закреплено изменениями регионального закона "О регулировании лесных отношений в Тюменской области", принятыми на очередном заседании облдумы 18 декабря 2025 года.

"Законопроектом предлагается наделить правом предоставления в первоочередном порядке древесины для собственных нужд всех ветеранов специальной военной операции, а не только удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, - сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. - Также предлагается скорректировать сроки периодичности предоставления древесины для собственных нужд граждан в целях текущего и капитального ремонта, а также строительства жилых домов, надворных и хозяйственных построек".

Эта тема, по словам заместителя губернатора Тюменской области Рустама Биктимирова, очень актуальна."Очередь на получение древесины существенная, и связана она с тем, что семь районов области не имеют расчетной лесосеки по хвойным лесам, - отметил он. - И случается, что человек проживает в Исетском районе, а ему выделяют деляну на территории Уватского или Вагайского округа. Мы работаем по этому вопросу".

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова назвала меры, предусмотренные принятыми поправками справедливыми и гуманными.

"Необходимость совершенствования законодательства в области регулирования лесных отношений обусловлено целым рядом факторов, - отметила она. - Во-первых, появилась новая категория заявителей - это участники СВО и члены их семей. И я полагаю, что справедливо наделить первоочередным правом не только героев РФ, но и всех ветеранов боевых действий и участников СВО. Во-вторых, необходимая корректировка сроков и периодичности получения древесины вызвана тем, что в очереди на сегодняшний день 14 тысяч заявителей. Семь лесничеств у нас не имеют расчетной лесосеки, и этот вопрос тоже нуждается в регулировании. Словам, законодательство в сфере лесных отношений будет совершенствоваться. Сегодня только начальный этап".

Борис Олейник

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Галина Разяпова , заготовка , Инна Лосева , лес , облдума , Руфат Биктимеров , строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 18.12.2025В Тюменской области участники СВО получили первоочередное право на заготовку леса
14:01 18.12.2025Бесплатный час парковки возле школ и больниц ввели в Тюмени
13:41 18.12.2025Кандидатов на пост главы Тюмени будет представлять губернатор
13:38 18.12.2025В Тюменской области с 1 января 2026 года не сдавшие ГИА смогут получить рабочую специальность

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора