В Тюменской области участники СВО получили первоочередное право на заготовку леса

Право на первоочередное получение древесины для строительства и ремонта жилья получили все категории участников СВО. Это право закреплено изменениями регионального закона "О регулировании лесных отношений в Тюменской области", принятыми на очередном заседании облдумы 18 декабря 2025 года.

"Законопроектом предлагается наделить правом предоставления в первоочередном порядке древесины для собственных нужд всех ветеранов специальной военной операции, а не только удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, - сообщила председатель комитета Тюменской областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева. - Также предлагается скорректировать сроки периодичности предоставления древесины для собственных нужд граждан в целях текущего и капитального ремонта, а также строительства жилых домов, надворных и хозяйственных построек".

Эта тема, по словам заместителя губернатора Тюменской области Рустама Биктимирова, очень актуальна."Очередь на получение древесины существенная, и связана она с тем, что семь районов области не имеют расчетной лесосеки по хвойным лесам, - отметил он. - И случается, что человек проживает в Исетском районе, а ему выделяют деляну на территории Уватского или Вагайского округа. Мы работаем по этому вопросу".

Заместитель председателя Тюменской областной думы Галина Резяпова назвала меры, предусмотренные принятыми поправками справедливыми и гуманными.

"Необходимость совершенствования законодательства в области регулирования лесных отношений обусловлено целым рядом факторов, - отметила она. - Во-первых, появилась новая категория заявителей - это участники СВО и члены их семей. И я полагаю, что справедливо наделить первоочередным правом не только героев РФ, но и всех ветеранов боевых действий и участников СВО. Во-вторых, необходимая корректировка сроков и периодичности получения древесины вызвана тем, что в очереди на сегодняшний день 14 тысяч заявителей. Семь лесничеств у нас не имеют расчетной лесосеки, и этот вопрос тоже нуждается в регулировании. Словам, законодательство в сфере лесных отношений будет совершенствоваться. Сегодня только начальный этап".

Борис Олейник