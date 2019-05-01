31 мая в Тюмени: гроза, ветер, жара

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 27 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 31 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают грозу, дождь, переменную облачность в течение дня. Ветер будет менять направление с западного до северо-западного и обратно. Его скорость составит 3-5 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

О надвигающейся непогоде предупредил накануне Единый центр оперативного реагирования.

Атмосферное давление резко снизилось до 748-750 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 18 минут. Долгота дня составит 17 часов 25 минут.