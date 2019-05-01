  • 31 мая 201931.05.2019пятница
  • USD65,0583
    EUR72,4229
  • В Тюмени 20..22 С 5 м/с ветер западный

31 мая в Тюмени: гроза, ветер, жара

Общество, 07:30 31 мая 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 27 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 31 мая, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают грозу, дождь, переменную облачность в течение дня. Ветер будет менять направление с западного до северо-западного и обратно. Его скорость составит 3-5 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

О надвигающейся непогоде предупредил накануне Единый центр оперативного реагирования.

Атмосферное давление резко снизилось до 748-750 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 18 минут. Долгота дня составит 17 часов 25 минут.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гроза , дождь , погода в Тюмени

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
07:30 31.05.201931 мая в Тюмени: гроза, ветер, жара
19:27 30.05.2019Яндекс и PURINA запустили в Тюмени проект по поиску домашних животных
19:16 30.05.2019Королеву выпускного бала выберут в Тюмени
18:54 30.05.2019Дополнительные средства на санаторно-курортное лечение предпенсионеров выделит ФСС