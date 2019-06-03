Более миллиона мальков пеляди выпустили в озеро Светлое

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

1 млн 400 тыс. мальков мальков пеляди выпустили в озеро Светлое Белоярского района ХМАО. Рыбье "новоселье" прошло в рамках Международной экологической акции "Спасти и сохранить". В выпуске рыб принял участие глава района Сергей Маненков, сообщает пресс-центр организаторов акции.

Молодь рыбы была доставлена на территорию Белоярского района в 14 специальных баллонах. Мальки ехали 14 часов в специально созданных для них условиях. Мальки были выращены на Маромском рыборазводном заводе. Весь процесс – от получения икры до выпуска маленькой рыбки в воду - занимает более полугода.

"Это одно из любимых мест отдыха для наших рыбаков. И уверен, что даже если десять процентов от молоди приживется, результат будет ощутимым, - отметил глава Белоярского района Сергей Маненков, – Возможно, такую акцию мы будем проводить ежегодно".