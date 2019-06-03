Праздник эколят - молодых защитников природы прошел в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Клятву беречь природу и рассказывать окружающим о бережном отношении к ней дали тюменские школьники. Праздник эколят – молодых защитников природы прошел во Дворце творчества и спорта "Пионер" 3 июня.

Экологический фестиваль для детей проводится в России ежегодно. С 1 по 5 июня во всех городах страны чествуют юных защитников природы и прививают ребятам экологическую культуру. Тюменская область в числе первых подключилась к этим мероприятиям. В регионе уже насчитывается около 1 тыс. 200 эколят - все они активные участники экологических акций, ребята высаживают деревья, готовят презентации и проекты, делятся с одноклассниками своими наблюдениями.

Дипломы и символические кубки победителям природоохранных образовательных конкурсов вручила директор регионального департамента экологии и природопользования Жанна Злобина, пожелав эколятам дальнейших успехов в сохранении природы.

Диплом за активное участие в экодвижении получила восьмиклассница Ирина Красовских, которая в своей школе занимается сбор макулатуры.

"Я считаю, что в школах важно проводить экологические уроки, потому что от экологии зависит состояние нашей планеты в целом. Я друг природы и стараюсь ей всячески помогать. В школе я являюсь организатором акции по сбору макулатуры. Часто с родителями собираем различные бытовые отходы и увозим их на предприятия по переработке, участвуем в акциях магазинов по сбору старых вещей. Мы стараемся, как и все люди, использовать энергосберегающие лампочки, экономить воду, не портить газоны и зеленые насаждения", - рассказала школьница.

Пятиклассница Юлия Леонова была награждена дипломом за свой проект, который касался о водоемов в микрорайоне Антипино. Школьница считает, что сделать город чище и безопаснее под силу каждому человеку: участвовать в субботниках, сдавать опасные отходы, а не выбрасывать их в контейнеры, высаживать деревья.

В школах региона экоуроки проводятся с 2015 года, информация подается детям в игровой и доступной форме. Как отметила директор департамента Жанна Злобина, экологические знания полученные в детстве, позволят сформировать бережное отношение к природе.

"На уроках мы детям предлагаем стать защитниками природы, они дают клятву, а полученными знаниями затем делятся со сверстниками и родителями. Такая работа помогает через экологическое воспитание детей поднимать общий уровень экологической сознательности населения", - уверена она.

Напомним, с 2015 года Министерство природных ресурсов в рамках дополнительного школьного образования реализует экологический проект, в нем три направления: "Эколята-дошколята", "Эколята" (1-4 классы) и "Молодые защитники пририды" (5-11 классы). Целью проектов является формирование экологической культуры и культуры природолюбия у детей. У всероссийского движения есть свой гимн, атрибутика, разработаны методические пособия для учителей.

Татьяна Тихонова