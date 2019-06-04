Бактерии кишечной палочки обнаружили эксперты "Роскачества" в черном чае

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Бактерии кишечной палочки обнаружили эксперты "Роскачества" в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, "Азерчай", Riston, Gordon, "Золотая чаша", "Императорский", Richard, "Тот самый чай" и в листовом чае бренда "Традиция".

Проверку прошли 35 наиболее распространенных на российских прилавках марок чая российского производства, а также из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши, сообщает "Роскачество".

Подделок или посторонних примесей в продукции не обнаружено, не было выявлено превышений по содержанию потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов также соответствует ГОСТам.

Кроме того, специалисты проверили образцы на наличие 148 наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях. Полностью свободным даже от следов пестицидов оказались пакетированные чаи Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond и листовые Akbar и "Традиция".

Еще одним направлением исследования стала проверка на наличие плесени. Так, в пакетированном чае Dilmah обнаружили плесени в три раза больше допустимого законом уровня, а в пакетированном чае "Краснодарский" — в четыре раза больше.