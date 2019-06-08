Тюменцы научатся читать по Брайлю

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Мастер-класс "Чтение без границ" пройдет в рамках фестиваля литературы и искусства "БиблиоАРТ" в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 14 июня, сообщают организаторы.

Желающие смогут принять участие в мастер-классе по чтению брайлевского текста и письму рельефно-точечным шрифтом. Он пройдет в читальном зале на первом этаже - в зоне, предназначенной для инвалидов. Начало - в 17 часов.

Будут представлены цифровые "говорящие" книги на флеш-картах, тифлофлешплееры, издания с укрупненным и рельефно-точечным шрифтом из фондов библиотеки.

Напомним, IV фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ" пройдет на площади перед Тюменской областной научной библиотекой им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 14 июня с 17 до 21 часов.