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Тюменцев предупредили об опасности нападения агрессивных ворон

Общество, 16:38 04 июня 2019

www.utmn.ru

Выводящие в июне птенцов вороны могут атаковать человека, решившего приблизиться к воронятам, рассказала орнитолог и доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Мария Лупинос.

По ее словам, вороны, как и большинство других птиц, защищают свое потомство от врагов и хищников, активно их окрикивают, клюют и прогоняют от птенцов, которые не научились еще летать. "Если вы встретили на улице такого птенца, то трогать его не нужно, если, конечно, ему не грозит прямая опасность от проезжающего автомобиля, кошки или собаки, - сказала Лупинос. - Можно посадить птенца на ветку дерева чуть выше и понаблюдать за взрослыми птицами. Родители не бросают таких слётков, а активно их докармливают и защищают какое-то время".

Если ворона все-таки начала нападать, специалисты советуют не делать резких движений и не кричать, а медленно отойти либо взять длинную палку и держать ее на вытянутой руке, чтобы птица нападала на конец палки.

Мария Лупинос отметила, что вороны считаются интеллектуалами в мире птиц, у них очень хорошо развита память, они могут использовать самые разнообразные приемы добывания пищи и даже способны играть. Очень хорошо запоминают обидчиков и атакуют, в том числе людей.

Кристина Шехирева

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# орнитология , птицы

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