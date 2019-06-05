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Сотрудники Запсибкомбанка высадили молодые яблони на Площади борцов революции

Общество, 17:38 05 июня 2019

Запсибкомбанк | Фото: Запсибкомбанк

40 молодых яблонь высадили сотрудники Запсибкомбанка в День защиты детей. По словам начальника департамента персонала и организационного развития Марины Андреевой, деревья высадили в районе Площади борцов революции.

"Посадка деревьев – одна из старейших и любимых традиций Запсибкомбанка – берет свое начало в 2006 году. С того времени сотрудники посадили 650 деревьев в разных районах города. Эти деревья сейчас радуют своей красотой тюменцев и гостей города. Мы – социально активный банк и всегда принимаем участие в общественной жизни города, понимаем свою экологическую ответственность перед будущими поколениями", - отметила она.

Мероприятие было организовано совместно с управой Центрального административного округа, и место для посадки было определено не случайно: специалисты выбрали его с учетом благоприятного развития деревьев.

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# Запсибкомбанк

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