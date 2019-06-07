Более сорока тюменских "муравьев" помогают библиотекарям

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

47 тюменских школьников, записавшихся в "Отряды мэра", пришли трудиться в 20 библиотек Централизованной городской библиотечной системы с начала июня, сообщает Центральная городская библиотека.

Помощники библиотекаря на протяжении лета будут помогать выдавать книги читателям, подшивать журналы, составлять списки подаренных горожанами книг, готовить мероприятия вместе с сотрудниками библиотек.

По опыту прошлых лет помощь, оказанная ребятами, ощутима для специалистов. "Библиотечные муравьи" освобождают сотрудников от рутинной, но важной работы – сделать фонд чистым и правильно расположенным по стеллажам, расставить книжные индикаторы в специальные каталоги, подготовить литературу для списания, отремонтировать и подшить журналы и многое другое.

Напомним, трудовой сезон "Отряды мэра" начали 5 июня. В коллективы вступили 4 тыс. 200 ребят. Рабочий сезон "мэровцев" в 2019 году посвящен 75-ой годовщине образования Тюменской области и 20-летию "Отрядов мэра".